Enkeltmodellen med flest nybilregistreringer fra Bertel O. Steen

Tirsdag ble de endelige salgstallene for bilåret 2020 lagt frem av Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV). Bertel O. Steens merker sto for registrering av 21.157 nye personbiler i et totalmarked på 141.412 i 2020.

– Det er for våre merker en oppgang på 6.571 enheter sammenlignet med 2019, sier konsernsjef Harald Frigstad, ifølge en pressemelding.

Mens første halvår var svakt på grunn av coronapandemien og stengte fabrikker, har salgstakten i andre halvår vært god.

– Derfor blir året samlet sett et bra år for vår del, og i tillegg har vi med oss en god ordrereserve inn i 2021, sier Frigstad.

En vesentlig årsak til de gode tallene er at spesielt Mercedes-Benz, Peugeot og Kia har levert et stort antall attraktive elbiler til Norge. Den utviklingen venter Frigstad fortsetter i 2021:

– Vi forventer at elbil-andelen av nybilsalget vil fortsette å øke, sier han.

For egne personbilmerker venter Frigstad at rundt 90 prosent av Bertel O. Steens nybilsalg vil være elektrifisert neste år, der omtrent 70 prosent vil være hel-elektrisk mens ladbare hybrider vil stå for rundt 20 prosent.

– Dette betyr at vi tar enda et skritt på veien mot et utslippsfritt nybilmarked i 2025, sier han.

Mercedes-Benz i tet

Av merkene til Bertel O. Steen er det Mercedes-Benz som har den største fremgangen i 2020.

– Mercedes-Benz kan se tilbake på et meget sterkt år, og en vekst på over 130 prosent. Totalt ble det registrert 7.808 personbiler, der elbilen EQC sto for nær halvparten av disse, sier Kjetil Myhre, direktør for Mercedes-Benz.

2020 ble også året der de ladbare hybridene var tilbake for fullt, med hele 35 prosent av volumet.

Også Peugeot gjør det bra.

– Vi legger bak oss et av de beste årene i moderne tid for Peugeot, med en økning på nærmere 2.000 biler sammenlignet med fjoråret, sier Simen Heggestad Nilsen, direktør i PSA Norge.

Det er særlig de elektriske modellene Peugeot 208 og 2008 personbiler som gir 5.633 personbiler og en markedsandel på 4 prosent.

Også for Citroën, DS og Opel ser Heggestad Nilsen at det er de elektriske modellene som driver salget. For Opel står ladbare biler for 72,5 prosent av salget – av disse er 58,7 prosent helelektriske. Citroën avsluttet 2020 med å introdusere C5 Hybrid og starter 2021 med å introdusere elektriske ë-C4, en kompaktbil som allerede har fått en svært god mottagelse, ifølge Heggestad Nilsen.

– Hos premiummerket vårt DS har skiftet allerede skjedd, og 96 prosent er ladbare biler. Samlet har PSA aldri stått så godt rustet for konkurransen som vi gjør ved inngangen ved 2021, sier han.

Lanseringer i vente

Bertel O. Steen tror at personbilsalget i 2021 skal opp til rundt 145.000 biler, noe som i så fall er en bedring på rundt 3.500 enheter fra 2020. Det blir også et år med lansering av flere modeller.

– Allerede 20. januar er duket for verdenspremiere på den elektriske kompakt-SUVen EQA fra Mercedes-Benz, før flaggskipet EQS lanseres i løpet av høsten. Kia lanserer en helt ny elektrisk crossover, CV, utpå høsten. Opel kommer med sin Mokka-e, og Citroëns elektriske C4 ble sluppet rett før jul og vil gjøre det skarpt på salgsstatistikken i 2021, sier Harald Frigstad.