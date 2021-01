Ny rapport avslører Teslas produksjonsplaner

En fersk rapport fra Industrial Securities slår fast at Teslas nåværende produksjon ved gigantfabrikken i Shanghai er på rundt 8.000 biler. 5.000 av de er Model 3, mens de resterende 3.000 bilene er nye Model Y, ifølge Insideevs.

Hvis tallene stemmer tilsvarer det en produksjon på rundt 400.000 biler i året, 250.000 Model 3 og 150.000 Model Y, kun ved fabrikken i Shanghai. Til sammenligning leverte Tesla ut nærmere 500.000 biler til kundene i 2020.

I rapporten slås det også fast at Tesla gradvis vil øke produksjonen til 15.000 biler i uken, som tilsvarer en årlig produksjon på 750.000 biler. Offisiell informasjon fra oktober var at 250.000 Model 3 vil kunne forlate samlebåndene ved Shanghai-fabrikken pr. år, og det initielle produksjonsestimatet for Model Y var satt til 150.000 biler i 2021.

Det forespeiles også i rapporten at Tesla vil selge 425.000 biler i Kina som er laget i Kina, og eksportere 100.000 Model 3 og Y til andre markeder. Tesla har også fabrikker i Fremont, California, som skal være kapabel til å produsere inntil 590.000 biler årlig, Nevada og New York To nye fabrikker er også under konstruksjon i Berlin og Texas.