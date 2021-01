Analytikere uenige om Tesla

Analytiker Adam Jonas i Morgan Stanley oppjusterte onsdag kursmålet på Tesla-aksjen til 810 dollar, fra tidligere 540 dollar. Han oppsummerer anbefalingen med at Tesla har et større potensial for å bli lønnsomme i fremtiden, og leve godt av gjentakende inntekter.

«Etter vår mening er Tesla fremdeles det best posisjonerte selskapet innen elektriske biler under vår dekning på grunn av selskapets ansatte, teknologi, forretningsmodell og tilgang til kapital», forklarer analytikeren ifølge Marketwatch.

På motsatt side sitter Brian Johnson, analytiker i Barclays. Han har et kursmål på 230 dollar og peker på den høye prisingen.

«Når aksjene omsettes for 15 ganger EV/salg, handles Tesla-aksjen godt over multiplene til de nyere elbil-produsentene, og i enda større grad over multiplene til eldre bilprodusenter», forklarer Johnson.

Tesla-aksjen stiger 4,8 prosent til 770 dollar onsdag. Det vil si at Jonas ser en oppside på 5,2 prosent, mens Johnson spår aksjen ned 70,1 prosent