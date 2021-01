Volvo tredobler den elektriske produksjonskapasiteten

Volvo Cars tredobler produksjonskapasiteten for elektriske biler ved selskapets fabrikk i belgiske Gent. Kapasitetsøkningen skjer for at selskapet skal kunne møte den raskt voksende etterspørselen etter merkets ladbare Recharge-modeller, melder Volvo i en pressemelding torsdag.

I 2020 ble det produsert 194.890 biler ved Gent-fabrikken. Innen 2022 vil elbilkapasiteten utgjøre rundt 60 prosent av det belgiske anleggets totale produksjonskapasitet.

Volvo lanserte den helelektriske SUVen XC40 Recharge for kort tid siden og modellen har slått godt an i det norske markedet. I desember ble modellen den tredje mest solgte nybilen her hjemme med 850 biler, kun slått av Tesla Model 3 og Volkswagen ID.3.

Solid salg

Andelen solgte Recharge-modeller, med en helelektrisk eller ladbar hybrid-drivlinje, doblet seg i 2020, sammenlignet med 2019. I Europa var 29 prosent av alle bilene Volvo solgte i fjor en ladbar bil, enten helelektrisk eller ladbare hybrid, noe som er markedsledende.

I Norge er over 90 prosent av nybilsalget ladbare Recharge-biler, enten som helelektriske eller ladbare hybrid-modeller, fremgår det av pressemeldingen.

I desember kunngjorde det svenske merket at selskapet skal bygge elektriske motorer på motorfabrikken i Skövde, Sverige, og planlegger å etablere en komplett intern elmotorproduksjon innen midten av det inneværende tiåret.

Selskapet skal investere 700 millioner svenske kroner i elmotorsatsingen i løpet av de kommende årene.

Volvo Cars produserer for tiden helelektriske XC40 i Gent, Belgia og i Luqiao, Kina.