Bilprodusenten har Warren Buffett på investorlisten - knuser start-up-konkurrentene til tross for nedgang i 2020

Det mangler ikke på relativt ferske elbilprodusenter som skal prøve å kapre et elbilmarked i enorm vekst. Polestar, Lucid, Nio, Nikola og Xpeng er noen av de relativt ferskeste produsentene som ruller ut nye elektriske biler på veien. Sistnevnte merke fra Kina leverte rekordtall for levering av nye biler i desember med 5.700 enheter.

Spesielt i Kina har det kommet en flom av nye elektriske bilmerker og modeller. Øverst av de ferskeste troner BYD, som virkelig har befestet posisjonen som Kinas største innenlands produsent av elektriske biler. Selskapet har også milliardæren Warren Buffett på investorlisten.

NYKOMMER: BYDs nyeste kreasjon er sedanen Han. Foto: TINGSHU WANG

Bilprodusenten slapp nylig tallene for desember og 2020 sett under ett. Fasiten var en nedgang i det elektriske nybilsalget for fjoråret på 11 prosent, til 130.970 biler. For alle drivlinjene, inkludert bensin, diesel og kommersielle kjøretøy, var nedgangen på 7,46 prosent.

Salget fikk uansett et oppsving i fjorårets siste måned og salget av biler med elektrisk og hybrid drivlinje steg med mer enn 150 prosent sammenlignet med samme periode i 2019, til 27.594 biler.

Godt sedan-salg

BYD har allerede vært på norgesvisitt med den elektriske SUVen Tang og flere nordmenn har satt seg på interesselisten. I juli utvidet selskapet den elektriske porteføljen ytterligere med sedanen Han, og pilen har kun pekt en vei for salget av den nye modellen: oppover.

INTERESSE: Flere nordmenn har vist interesse for BYDs elektriske SUV, Tang. Foto: RSA / BYD

Salget har ifølge BYD økt hver eneste måned siden debuten i sommer og passerte en milepæl med 10.000 nye biler i november. Desembertallene er ikke tilgjengelige enda, men en investor med innsikt i produksjonen mener at de er høyere enn november-tallene, ifølge CNBC.

Salgstallene er svært solide i forhold til andre kinesiske produsenter og Han-modellen alene har høyere salg enn det totale salget til konkurrenter som Nio, Li Auto og Xpeng.

Det er uansett et visst etablert amerikansk merke som knuser de kinesiske, nemlig Tesla, som nå styres av verdens rikeste mann. Musks selskap leverte nesten 500.000 nye biler i fjor og bare det siste kvartalet leverte det 180.570 biler, som var ny kvartalsrekord. De kinesiske merkene, som stort sett selger i hjemmemarkedet Kina, må dermed ekspandere enda bredere og mer aggressivt globalt om de skal hamle opp med den amerikanske konkurrenten.

BYD har også gjort det godt på børs og aksjen er opp mer enn 400 prosent det siste året, vesentlig mer enn Li Autos 160 prosent og Xpengs 180 prosent. Den store børsvinneren er likevel Nio med en oppgang på over 1.400 prosent det siste året.