Bilkjemper blir tvunget til produksjonskutt

Både Ford, Nissan og Honda kunngjorde på fredag at de vil kutte i bilproduksjonen i år på grunn av mangel på halvledere.

Sent i fjor begynte bilprodusenter og delleverandører å advare og en voksende mangel på halvledere, etter at bilsalget økte raskere enn ventet etter nedstengning.

Det er den voldsomme veksten i elbilmarkedet som har sendt etterspørselen etter halvledere rett til værs. Halvledere brukes til alt fra batteristyring, til førerassistansesystemer og underholdning i bilen. I tillegg brukes også i forbrukerelektronikk som smarttelefoner og nettbrett.

100.000 færre biler for VW

I første omgang skal Ford fremskynde et ukelang nedstengning av et anlegg i Kentucky, hvor de produserer SUV-ene Ford Escape og Lincoln Corsair. Mens Nissan skal redusere produksjonen ved et anlegg i Japan, melder CNBC.

Volkswagen gikk i desember ut og advarte om at på grunn av flaskehalser som halvledere ville dette føre til at konsernet ville produsere 100.000 færre biler i første kvartal 2021, fordi leverandørene deres Continental og Bosch har slitt med å sikre forsyninger fra sine underleverandører, skriver Financial Times.

Til Financial Times sier Continental at markedet ikke forventet en såpass sterk vekst i bilproduksjonen etter nedstengningen, og at med en ledetider på seks til ni måneder har ikke halvlederindustrien klart å øke produksjonen raskt nok til å møte denne uventede veksten.