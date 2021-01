Apple i samtaler med bilselskap om iCar – aksjen skjøt opp til beste dag på 20 år

Apple skal formodentlig være i samtaler med Hyundai om et samarbeid i elbilsegmentet.

Nyheten slapp fredag og aksjen til Hyundai responderte med å skyte rett i været. Aksjen var på det høyeste intradag opp 20 prosent, før den endte opp 15 prosent til all time high.

Et amerikansk-koreansk samarbeid er ikke å forakte fra Hyundais synspunkt, men de må belage seg på konkurranse i å utvikle et forhold til epleselskapet.

Tilbake i 2014 var Apple-topper på besøk hos BMW for å undersøke deres elbil-produksjon. Siden den gang har det kommet utallige spekulasjoner rundt Project Titan – Apples kodenavn på forsøket om å komme seg inn i bilindustrien.

Det er fremdeles år til vi kommer til å se en iCar på offentlige veier, men det er likevel hensiktsmessig for Apple å akselerere planene nå.

Pandemien har gjort at bilsalget verden over har rast, og bilprodusenter jobber iherdig med å få overgangen til elbiler til å gå raskere. Her i Norge opplevde vi imidlertid ny rekord i bilsalget i desember.

Flere positive trekk

Ifølge analytikere har Hyundai i lengre tid vært åpne for å slå seg sammen med andre selskaper – også tech-selskaper. Det sørkoreanske selskapet eier også Kia og jobber sammen med amerikanske Nvidia med selvkjørende biler, hvilket skal være et av de viktigste punktene i Apples plan.

Hyundai har også gjort store fremskritt i neste generasjons elbiler allerede. I desember lanserte Hyundai en produksjonsplattform som kan levere elbiler med rundt 480 km rekkevidde og fulladet hurtiglading på 18 minutter.

– Hyundai har gjort mesteparten av det harde arbeidet. De er pålitelige, kvalitetsbevisste og godt priset. Et partnerskap med Apple vil være en interessant match for en ny æra i bilindustrien, sier Peter Wells, professor ved Cardiff Business School in Wales og direktør for the Centre for Automotive Industry Research, til CNN.

SELVKJØRENDE: Apple skal lansere en elbil i de kommende årene. Her tester de teknologi for selvkjørende biler. Bilen på bildet er en Lexus, og ikke den mulige samarbeidspartneren Hyundai. Foto: Dreamstime

Det sørkoreanske selskapet er også en anerkjent aktør i Asia, hvilket er ventet å bli en av de største markedene i tiårene fremover. Hyundai har også flere produksjonslinjer i nærheten av Kina, som også er et gigantisk og viktig marked for ethvert selskap uansett bransje.

Apple sier ingenting om samarbeidet til media, men Hyundai har sagt i et notat at de har «mottatt forslag fra forskjellige selskaper, men at de ikke har tatt noen beslutning».

Godt trekk

Wedbush Securities-analytiker Daniel Ives er positiv til at Apple tar steget inn i bilverdenen.

«Elbiler kan til slutt bli en mulighet til tusen milliarder-dollar verden over det neste tiåret, så det er et smart strategisk trekk fra Apple å hoppe inn i den dype enden av bassenget», skriver han i et notat.

Han understreker imidlertid at å bygge biler i stor skala er utrolig vanskelig, og at et samarbeid mest sannsynlig er veien å gå for iCar. Han foreslår Volkswagen eller Tesla som potensielle partnere.

Tilbake i desember hevdet Musk at han hadde vært i samtaler med Apple-sjef Tim Cook ved en tidligere anledning om å kjøpe opp Tesla . Det skulle Cook ikke være interessert i og det kan Musk prise seg lykkelig for – nå som han er verdens rikeste mann.