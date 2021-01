Selger drømmebilen han aldri skulle selge

Bilen ble lagt ut til salgs i fjor høst, og det er luksusbilforhandleren By Medhus som har fått oppdraget med å finne en kjøper for Henning Solberg.

Prisantydning er 3,49 millioner kroner, en pris som er lavere enn hva bilen kostet som ny. Da bilen kom på markedet i Norge i 2004, var salgsprisen i overkant av 5 millioner kroner.

SLR-modellen Solberg nå selger ble første gang kjøpt som nybil i Norge av finansmannen Svein Erik Bakke, også kjent som Vaske-Bakke. Han gikk bort i 2006.

Ferrari i innbytte

Solberg, som det siste året har vært under hardt økonomisk press, med en konkursprosess gående mot seg i rettsapparatet, kjøpte bilen av eiendomsinvestoren Asbjørn Abrahamsen i februar 2015.

Salget gikk gjennom Autostrada Sport og Solberg finansierte kjøpet med blant annet med en Ferrari 458 som innbyttebil. Dette var andre gang i sitt liv at rallyføreren fra Spydeberg eide en Mercedes SLR McLaren. Han har tidligere eid en 2009-modell.

– Jeg er en Mercedes-fan, og som bilsportmann er en McLaren Mercedes selvfølgelig drømmen, sier Henning Solberg til Finansavisen.

VIL HA 3,5 MILL: Rallyfører Henning Solberg (48) har lagt ut sin Mercedes SLR McLaren for salg gjennom bilforhandleren By Medhus. Foto: BILFOTO.NO

Skulle aldri selges

I 2016 sa 48-åringen følgende i et intervju med TV 2s motorprogram «Broom».

«Jeg har faktisk bare en bil som betyr veldig mye, som jeg aldri kommer til å selge og det er en Mercedes SLR McLaren. Jeg kan selge alt annet, men den skal jeg beholde.», sa Solberg.

Nå bryter han sitt eget løfte til seg selv.

– Ja, dette stemmer, men livet er som en berg-og-dal-bane. Man har ulike prioriteringer og ting endrer seg på alle mulige måter, sier Solberg til Finansavisen.

– Hva er så spesielt med SLR?

– Det er som å kjøre «Il Tempo Gigante». Den er ikke så komfortabel i lave hastigheter, men går som en kule når man kjører den i høye hastigheter på en krevende bane. Da er den en drøm, sier Solberg.

Mercedes-Benz SLR McLaren Bilen som ble lansert i 2003 er et samarbeid mellom Mercedes-Benz og McLaren.

Er produsert i tre utgaver og noen spesialmodeller. Totalproduksjon er i overkant av 2.500 biler.

Det er 625 hestekrefter under panseret, og bilen har en toppfart på 334 km/t.

SLR med sine vingedører, var en kjent racerbil på 50-tallet som ble kalt «Sølvpilen».

Dagens modell er en videreføring av den legendariske sportsbilen.

Det skal være 3-4 biler i Norge. Hotellkongen Petter Stordalen kjøpte i sin tid en SLR, men det er uklart om han eier den i dag.

Egen mekaniker på kjøpet

Han mener en prislapp på 3,5 millioner kroner kan forsvares, selv om bilen er flere år gammel.

– Det er ikke en upris for denne bilen med tanke på at den er norsk, har fulgt alle servicer hos Mercedes og er meget godt ivaretatt, sier Solberg.

Eiere av en SLR får en egen dedikert mekaniker hos Mercedes i Norge som har spesialkompetanse på å reparere og gjennomføre service på bilen.

Solbergs doning har gått 48.000 kilometer.

«Jeg gleder meg til hver vår. Da tar jeg den frem og kjører en tur. Også bruker jeg den litt på sommeren. Det er en fantastisk bil.», sa Solberg i TV 2-intervjuet for snart fem år siden.

Men nå selger han den.

– Drømmer kommer og går, og vi tilpasser våre drømmer og mål i livet etter hvert som livets gang går, sier Solberg.

Var nær konkurs

Solberg ønsker ikke å snakke så mye om sin egen økonomiske situasjon, som har fått mye medieoppmerksomhet det siste halvannet. Solberg sier at økonomien nå er under kontroll og at ting går bedre enn på lenge.

Bilsalget er frivillig, og Solberg bedyrer at han ikke må selge sin SLR. Han har heller ingen uenigheter med långivere eller andre rundt bilen.

I Løsøreregisteret er det registrert to lån med pant i bilen på til sammen 4,6 millioner kroner. Men pantene gjelder flere kjøretøy enn bare luksusbilen som nå er til salg for 3,5 millioner kroner.

Det er også registrert et utlegg i bilen på 4,2 millioner kroner til fordel for Ronny Hushovd. Han er eiendomsinvestor og bror til den kjente proffsyklisten Thor Hushovd.

– Ronny og jeg har intet usnakket eller uenigheter rundt dette. Det er en sak mellom to kommuniserende venner. Utover det har jeg ingen kommentar, og det påvirker uansett ikke bilens prestasjoner og kvaliteter, sier Solberg.

– Og hva er neste drømmebil?

– En Bugatti Veyron, men det må være 2007-modellen, sier Solberg.