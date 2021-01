Tesla-aksjen og Nio fikk begge kursmålet jekket opp mandag.

Bank of America-analytikerne løfter kursmålet sitt i Tesla til 900 dollar fra 500, og understreker at Teslas rapport for fjerde kvartal var «solid».

«Aksjedistribusjonsavtalen for salg av aksjer opptil fem milliarder dollar i desember støtter vårt syn om at Tesla vil benytte sin markedsverdi til å hente frisk kapital for å finansiere økt vekst», skriver BofA i analysen.

– Jo høyere Tesla-aksjen går, desto billigere blir det å finansiere vekst, som igjen vil premieres til investorene ved høyere aksjekurs. Det samme gjelder motsatt vei, og det forklarer den ekstreme aktiviteten i aksjen, sier analytikerne til Marketwatch.

Tesla-aksjen falt 7,8 prosent på børs i går mandag.

Nio skjøt imidlertid opp 6,4 prosent og JP Morgan setter nå nytt kursmål i aksjen etter helgens nylansering: Nio ET7 – selskapets første sedan med over 1.000 kilometer rekkevidde.

– Bilen har bedre autopilot enn Tesla, hevder adm. direktør i selskapet under lanseringen lørdag. Det skal være takket være Nvidia-chipper som brukes i bilens hjerne.

JP Morgan hever kursmålet til 75 dollar fra tidligere 50 dollar.

– Dette underbygger vårt syn om at Nio vil fortsette å handles mer som en raskt voksende tech/elbil-aksje, heller enn en bilprodusent, sier JP Morgan.

Selskapet gjentar en kjøpsanbefaling av aksjen. Siste 12 måneder er Nio opp mer enn 1.700 prosent og endte i går i 62,70 dollar på Wall Street. Begge aksjer stiger i førhandelen.