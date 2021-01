Lanserer ny stasjon som bytter elbilbatteriet på under fem minutter

Nio vil for alvor etablere seg som et globalt elbilselskap og har tatt flere grep for å kapre nye kunder. I november lanserte det et helt nytt batteri på 100 kWh, med en rekkevidde på inntil 615 kilometer, på lørdag presenterte det en ny sedan med over 1.000 kilometer rekkevidde og på den samme lanseringen ble det avslørt en oppgradert batteristasjon.

NY: Nio ET7 lover mer enn 1.000 kilometer rekkevidde. Foto: Nio

Nio har lenge jobbet hardt med å utvikle et nettverk av stasjoner for å bytte batterier, istedenfor å lade, og selskapet hadde tidlig i oktober 155 batteristasjoner i hjemmemarkedet Kina. I dag er antallet over 170 stasjoner og med den nye versjonen som ble lansert lørdag er målet 500 stasjoner innen utgangen av året.

Selskapet har også vært innovative på batterifronten og lanserte en abonnementsordning for batterier i august i fjor. Ordningen går ut på at du får en rabatt på bilen når du kjøper den, mot at du betaler en fast sum i måneden for leie av batteriet. Du kan dermed velge hvilket batteri som passer ditt behov og opp- eller nedgradere kapasiteten.

Versjon 2.0

Stasjonen Nio presenterte i helgen har fått det offisielle navnet «Power Swap Station 2.0» og skal være i stand til å foreta 312 batteribytter i løpet av en dag. Det er tre ganger så mye som den gamle varianten. Stasjonen utstyres med 14 batteriplasser, 13 nye batterier og en ledig plass til batteriet som skal byttes. Innbyttebatteriet lades i boksen.

Ifølge Nio trenger ikke sjåføren engang å gå ut av bilen mens batteriet byttes. Man skal kun kunne kjøre inn i boksen og tappe på en app i displayet. Med 312 batteribytter pr. døgn gir det en bytte-tid på 4,6 minutter, tilsvarende 277 sekunder, inkludert parkering.

Stasjonene skal kunne håndtere samtlige av Nios batteripakker på 70, 84 og 100 kWh. I tillegg skal det kommende batteriet på 150 kWh passe inn.