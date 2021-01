I oktober 2019 starter prosessen med å slå sammen de to gruppene av bilprodusenter, FCA og PSA. Nylig ble sammenslåingen godkjent av begge styrene og det europeiske konkurransetilsynet. Det nye selskapet, Stellantis, skal eies 50/50 av de to selskapene, men PSA-sjefen Carlos Taveres blir lederen for Stellantis.

Den nye bilgiganten forventer å produsere rundt åtte millioner biler i året og levere en omsetning på 150 milliarder pund, ca. 1.700 mrd. norske kroner. Det gjør Stellantis til verdens fjerde største bilprodusent.

18. januar går aksjen live og kan handles offentlig på børsene i Paris og Milano. Kommende tirsdag blir aksjen tilgjengelig på New York Stock Exchange.

Stellantis vil ha et bredt merke- og modellutvalg. Totalt inngår 14 merker i porteføljen: Peugeot, Citroen, DS, Vauxhall/ Opel, Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Maserati, Dodge, Jeep, Chrysler, Ram og Abarth. Ifølge talsmenn fra de to selskapene vil sammenslåingen spare de 3,2 milliarder pund gjennom miks av synergier og stordriftsfordeler.