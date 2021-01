– Godt posisjonert til å kapre store markedsandeler

Tesla har tatt verden med storm, men mindre aktører melder seg på én etter én og vil ta opp kampen med Goliat. Li Auto, Xpeng – som Finansavisen testet i desember – og Nio er noen av dem.

Sistnevnte er blant Elon Musks største utfordrere, og forrige lørdag lanserte de sin helt nye elektriske sedan Nio ET7 med over 1.000 kilometer rekkevidde og – ifølge selskapet selv – bedre selvkjørende egenskaper enn Tesla.

Rekkevidden er imidlertid basert på den noe snillere NEDC-standarden, og den reelle rekkevidden vil nok være noe lavere. Det vet man ikke før bilen er på veien og man får faktiske testresultater.

Nio er basert i Kina og satser hardt ut mot det voksende kinesiske elbilmarkedet. Tesla har også meldt seg på med både fabrikker og salg i verdens mest folkerike land.

– Dette er en ikonisk bil for Nio i sedansegmentet, sier Bill Russo, konsernsjef i Automobility, til CNBC.

Tesla-konkurrent

ET7-sedanen med 70 kWh batteripakke starter på 448.000 yuan, eller rett under 600.000, før subsidier og eventuelle kutt og vil konkurrere direkte med Tesla Model S.

– Prisingen er åpenbart konkurransedyktig sammenlignet med Model S. Det viser at selskapet har store ambisjoner og at det håper å posisjonere seg som et premium-merke i elbilsegmentet, sier Russo.

Nio ET7 er selvkjørende og konsernsjefen hevder at den er bedre enn Teslas autopilot. Kameraene på toppen av bilen har høyere oppløsning og chippene i bilen skal være opptil syv ganger raskere enn Teslas. Foto: Nio

Et av Teslas store fortrinn er ladenettverket de har bygd verden over. Nio har gjort et forsøk på å ta opp kampen med byttestasjoner for batteriene. Istedenfor at man lader opp det samme batteriet, får man et helt nytt batteri. Og det hele skjer på under fem minutter.

– Det er tydelig at aktørene posisjonerer seg mot markedslederen Tesla, sier Russo.

Teslas markedsverdi ligger på rundt 760 milliarder dollar mot Nios 90 milliarder dollar.

«Kinas Tesla»

– Nio prøver nå å markedsføre seg selv som Kinas Tesla. Det betyr at de må fremstå som et premiumvalg innen elbilsektoren. Det kinesiske markedet står foran en voldsom vekst de neste fem årene, sier Russo og legger til:

– Selskapene kommer til å vokse med markedet og jeg tror Nio er godt posisjonert til å ta store markedsandeler.

Nio ET7s interiør Foto: Nio

Selskapet er imidlertid avhengige av tredjeparter for visse deler, for eksempel Nvidia-chippene som brukes for å gjøre bilene selvkjørt.

Tesla har på sin side økt produksjonen betraktelig i Kina. Fabrikken i Kina kan produsere 250.000 biler i året og Tesla selger blant annet Model Y til det kinesiske folk. Lillebroren til Model X starter på rundt 340.000 yuan eller rett over 450.000 kroner.