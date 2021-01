Volvo-eier skal samarbeide med verdens største spillselskap

Kinesiske Geely, som eier Volvo og har en eierandel på 9,7 prosent i tyske Daimler, har tirsdag signert en samarbeidsavtale med Tencent for å utvikle et smart førermiljø og selvkjørende teknologi, melder Reuters.

Målet med førermiljøet er å utvikle bedre og mer mobile service-applikasjoner og teknologi for autonom kjøring.

Kinesiske Tencent er verdens største spillselskap og samarbeider allerede med Tesla og Nio. Samarbeidet med Geely blir dermed det tredje i rekken for å utvikle smart teknologi til bilbransjen.

Geely uttalte tidligere denne måneden at det vil utvikle et elektrisk kjøretøy med fokus på smart teknologi med teknologiselskapet Baidu. Det har også planer for å danne en egen satsning med Foxconn for å lettere kunne samarbeide med andre bilprodusenter.