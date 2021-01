Tilbakekaller over 100.000 eksemplarer – er en av Norges mest solgte biler

Elbilen Hyundai Kona er en av Norges mest populære elbiler og det ble registrert 5.029 nye utgaver av modellen i 2020, som holdt til en femteplass på nyregistreringsstatistikken i fjor, ifølge tall fra Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Hyundai må nå tilbakekalle hele 105.000 biler, med både elektrisk og hybrid drivlinje, på grunn av feil relatert til bremsesystemet. I verste fall kan systemet svikte.

I Norge er det rundt 6.000 eksemplarer av disse og tilbakekallingen gjelder også for hydrogenbilen Nexo. Den norske importøren av Hyundai har allerede tatt grep for å oppdatere de berørte bilene.

– Jeg kan bekrefte at vi er i gang med kampanjen som omfatter oppdatering av en failsafe-funksjon i programvaren for ABS/ESP på Kona Electric, Kona Hybrid og NEXO. Vi har allerede oppdatert rundt 2.000 biler, og fortsetter arbeidet kontinuerlig framover til samtlige berørte biler er oppdatert. Det er helt trygt for kundene å benytte bilene sine, sier produkt- og PR-sjef Øyvind L. Knudsen hos Hyundai Norge til nettstedet Dinside som først omtalte saken.

Bilene som er berørt av feilen og tilbakekallingen ble produsert mellom januar 2018 og mars 2020. Eier du en bruktimportert utgave må du ta kontakt med selgeren for å finne ut om bilen er berørt.