Analytiker Colin Rusch i Oppenheimer oppjusterte kursmålet på Tesla til 1.036 dollar, fra tidligere 486 dollar – mer enn en dobling. Rusch er nå den mest optimistiske Tesla-analytikeren på Wall Street.

«Selv om vi fortsetter å være usikre med hensyn til risiko knyttet til at Tesla ikke har inkludert Lidar (sensor som gjenkjenner lys og rekkevidde) i kjøretøyene sine ennå, mener vi at læringskurven ved å ha over én million kjøretøy på veien, er en ekstraordinær fordel», forklarer analytikeren ifølge Marketwatch.

Rusch peker videre på at Tesla har hatt suksess med å forenkle produksjonen, og at det vil fortsette fremover med volumskalering. Han forklarer også at flere satser på Teslas evne til å bli ledende på selvkjørende biler.

Justeringen kom kort tid etter at Wedbush-analyiker Dan Ives oppjusterte kursmålet til 915 dollar. Ives argumenterte for at Tesla er «kongen» av elbiler.

Oppjustering av kursmål bidrar til å sende Tesla-aksjen opp 1,4 prosent til 856,6 dollar i førhandelen. Det vil si at Rusch ser en oppside på ytterligere 20,9 prosent.