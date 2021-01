En Tesla Model 3 har eksplodert i en parkeringsgarasje i Shanghai, ifølge kinesiske medier.

Innledende undersøkelser viser at ulykken mest sannsynlig skjedde som følge av en skade på undersiden av bilen, som resulterte i en kortslutning i batteriet.

«Ingen mennesker ble skadd i brannen», sier Teslas kinesiske gren i en uttalelse til Yicaiglobal.

Det er ikke kjent om bilen er produsert i Kina eller importert fra utlandet.

Ikke første gang

Dette er ikke den første meldingen om Teslaer som har eksplodert. Tilbake i april 2019 skal en parkert Tesla eksplodert. Også denne i Shanghai.

Kinesiske myndigheter er heller ikke imponert over Teslas autopilotsystem som ifølge Economic Information Daily har resultert i 10 ulykker som følge av at selvkjørende biler ikke har fungert som de skal.

Videoen under viser en tidligere eksplosjon av en Tesla Model S.

Nio er blant aktørene som har tatt opp kampen med Tesla, men Model 3 hanket inn seieren som mest solgt elbil i Kina i 2020.

For like over ett år siden åpnet Tesla Shanghai-fabrikken sin og har startet produksjon og salg til kinesiske kunder. Mandag startet offisielt leveringene av selskapets nye Model Y.