Den amerikanske bilgiganten Ford tilbakekaller tre millioner biler på grunn av kollisjonsputer som kan sprekke. Tilbakekallingen koster selskapet 610 millioner dollar, som tilsvarer i overkant av 5,1 milliarder norske kroner, melder Reuters.

Det er The National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) som torsdag beordret bilprodusenten til å trekke tilbake de berørte kjøretøyene.

Feilen kan i verste fall gjøre at kollisjonsputene eksploderer og at små metallbiter kan fyke ut i kupéen. Tilbakekallelsen inkluderer 2,7 millioner kjøretøy i USA og kostnaden vil inkluderes i regnskapstallene for fjerde kvartal.

De såkalte Takata-airbagene som er berørt har resultert i minst 400 skadetilfeller og 27 dødsfall over hele verden - inkludert 18 omkomne amerikanere med to tidligere tilbakekalte Ford Rangere fra 2006.

Kjøretøyene som nå tilbakekalles inkluderer modellene Ranger, Fusion, Lincoln Zephyr/ MKZ, Mercury Milan og Lincoln MKX-biler fra 2006-2012.