Bilprodusenter over hele verden må stenge ned deler av produksjonslinjene på grunn av en mangel på leveransen av halvledere, melder Reuters.

Enkelte av problemene skal til dels skyldes amerikanske sanksjoner mot Kina.

Ifølge Reuters er Volkswagen, Ford Motor Co, Subaru Corp, Toyota Motor Corp, Nissan Motor Co Ltd og Fiat Chrysler noen av selskapene som har blitt rammet av mangelen.

Vil prioritere bilprodusenter

Taiwans økonomiminister Wang Mei-hua møtte ifølge Reuters nylig fire av landets halvlederprodusenter, derav Taiwan Semiconductor Manufacturing, United Microelectronics, Powerchip Semiconductor Manufacturing og Vanguard International Semiconductor.

Selskapene skal ha blitt enige om å forsøke å prioritere halvledere til bruk i bilproduksjon, til tross for at de samtidig prøver å nå etterspørselen til elektronikkmarkedet. Dette skal løses ved å øke den totale kapasiteten, hvis mulig.

Flere av selskapene som produserer halvledere skal ha problemer med å møte den enorme etterspørselen som har oppstått i etterkant av en kraftig oppgang i salget av elektronikk under coronakrisen.

Alle de fire selskapene uttalte ifølge Wang at kapasiteten er sprengt og at etterspørselen er større enn hva produsentene klarer å levere.

Ifølge Wang har selskapene sagt at de advarte bilprodusentene på våren 2020 mot å kutte i etterspørselen samtidig som at elektronikkmarkedet økte sine ordre.