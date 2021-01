Bunnlinjekollaps for Toyota Norge

Toytota Norge leverte en omsetning på 5,16 milliarder kroner i regnskapsåret 2020, som endte 31. mars 2020.

Til sammenligning var omsetningen på 4,61 milliarder kroner i regnskapsåret 2019.

Bunnlinjen viser imidlertid et dundrende underskudd på 7 millioner kroner. Et regnskapsår tidligere hadde selskapet et overskudd på 7,18 millioner.

«Salget av Toyota- og Lexus-biler, deler og tilbehør har på kort sikt gått noe ned, men forventes å ta seg opp igjen når nye og spennende modeller lanseres i det norske markedet», skriver selskapet.