Bilgigant setter sluttdato for fossilbiler

Den amerikanske bilkjempen General Motors er kanskje mest kjent for sine massive V8ere i alt fra sportsbilen Chevrolet Corvette til den massive Escalade-SUVen fra Cadillac. I det siste har det derimot vært tendenser til en mer fornybar fremtid for det tradisjonelle bilselskapet fra Detroit.

Den elektriske satsningen er trappet kraftig opp, blant annet gjennom lanseringen av flere nye hybrider og elektriske biler, og nå har GM satt en sluttdato for produksjonen av fossilbiler, melder det i en pressemelding.

Selskapet planlegger å bli karbonnøytralt innen 2040 og målet er å kun produsere nullutslippsbiler innen 2035. For å nå målet har USAs største bilprodusent beregnet at det må investere 27 milliarder dollar i ny produksjonskapasitet, rundt 231 milliarder kroner, som er 7 milliarder dollar høyere enn de tidligere anslagene.

Opptrappingen kommer i kjølvannet av at president Joe Biden har annonsert at han vil satse på klimaet, blant annet gjennom å fornybare bilparken med nullutslippskjøretøy.

Dato med forbehold

Til tross for at GM går hardt ut og setter et mål om å bli karbonnøytrale innen 2040, så har konserndirektøren Mary Barra referert til tidslinjen som «en ambisjon» i et blogginnlegg. Hun er likevel klar på hvor utslippene må kuttes for å nå målet.

«For General Motors kommer de mest signifikante utslippene, 75 prosent, direkte fra bilene vi selger. Dette er hvorfor vi må akselerere mot en fremtid der hvert kjøretøy vi selger er et nullutslippskjøretøy», skriver Barra i et innlegg på LinkedIn.

Selskapet har allerede tatt grep og blant annet signert en avtale sammen med 300 andre bilprodusenter om å forplikte seg til et nullutslippsmål. GM har også sagt at det vil benytte 100 prosent fornybar energi for å drifte fabrikkene sine innen 2030, fem år tidligere enn tidligere anslått.

Lang vei igjen

General Motors har tidligere hatt et mål om at 40 prosent av alle bilene det selger i USA skal være elektriske innen 2025. I dag er den eneste helelektriske modellen på det amerikanske markedet Chevrolet Bolt, ifølge CNN.

I 2020 ble det solgt 20,754 Bolt i USA, som tilsvarer mindre enn 1 prosent av GMs totale innenlandssalg. For å sammenligne solgte Volkswagen 231.600 helt elektriske biler i fjor, tilsvarende 2,5 prosent av det totale salget til det tyske bilkonsernet.

Tre av grepene GM nå har tatt for å øke produksjonen av elektriske biler er å investere 2,2 milliarder dollar i Detroit-Hamtramck-fabrikken, 2 milliarder dollar i Spring Hill-fabrikken i Tennessee og ytterligere 300 millioner dollar i en fabrikk i Lake Orion i Michigan. Alle fabrikkene skal produsere helelektriske kjøretøy.

GM skal også allokere 50 prosent av investeringskapitalen til utvikling av elektriske kjøretøy og autonome systemer.