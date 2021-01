Enda en analytiker med kursmål over 1.000 dollar

Analytiker Bill Selesky i Argues Research er nå analytiker nummer to til å oppjustere kursmålet til over 1.000 dollar. Selesky jekket opp kursmålet med 30 prosent til 1.010 dollar etter at selskapet la frem regnskapstall for 4. kvartal, ifølge Marketwatch.

Analytikeren tror elektriske biler vil stå for en større andel av bilsalget fremover, ettersom lavere kostnader for batterier vil gjøre bilene mer rimelige. Han mener at Tesla vil tjene på utviklingen siden selskapet er markedsleder innen elektriske biler.



«Vi tror at Tesla er godt posisjonert for å utvide seg i det kinesiske markedet. Videre mener vi at den innkommende Biden-administrasjonen vil tilby rabatter og nye skatteinsentiver for å oppmuntre forbrukerne til å kjøpe elektriske biler, noe vi mener favoriserer Tesla i forhold til resten», argumenterer analytikeren ifølge nyhetsbyrået.

Torsdag kom bilgiganten med sine kvartalstall. Selskapet produserte 509.737 biler i løpet av 2020, mens det tidligere i år har annonsert at det leverte 499.550 biler.

Bilprodusenten leverte et resultat pr. aksje på 0,8 dollar, svakere enn analytikernes forventning på 1,03 dollar pr. aksje. Derimot hadde selskapet inntekter på 10,74 milliarder dollar mot estimatene på 10,4 milliarder.

Tesla-aksjen har hoppet 104,5 prosent de siste tre månedene, men falt 5,0 prosent til 793,5 dollar fredag. Det vil si at Selesky ser en oppside på ytterligere 27,3 prosent.