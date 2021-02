Konkurransetilsynet tror økt usikkerhet gir billigere drivstoff

I høst fattet Konkurransetilsynet et vedtak hvor kjedene forpliktet seg til å slutte med å publisere listepriser for drivstoff på nettsidene sine. Tilsynet mente at publisering av listepriser fungerte som et signal til konkurrentene om når og til hvilket nivå prisene skulle økes til og at denne typen adferd kunne utgjøre et ulovlig samarbeid. Circle K og YX var ikke enige i tilsynets bekymringer eller vurderinger, men forpliktet seg likevel til å slutte praksisen.