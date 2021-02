For 2021 forventer selskapet fortsatt vekst i salgsvolum og omsetning, basert på et sterkt produkttilbud og ytterligere økninger i online salg. Selskapet forventer fortsatt vekst, forutsatt at markedsforholdene fortsetter å normalisere seg, samt at fortsatt kostnadsstyring skal forbedre lønnsomheten til nivåene selskapet opplevde før coronapandemien.