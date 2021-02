Verdens største bilmarked står for over 20 prosent av Teslas omsetning

2020 ble et særdeles godt år for Tesla, som solgte nesten en halv million biler globalt og var verdens mest solgte helelektriske merke, samt mest solgte plug-in merke. Til tross for pandemien mer enn doblet Tesla salget i Kina i fjor og landet står for 21 prosent av driftsinntektene til Elon Musks selskap, melder CNBC.