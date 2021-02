Tesla-konkurrent henter flere titalls milliarder kroner

California-baserte Lucid Motors har inngått en fusjonsavtale med oppkjøpsselskapet (SPAC) Churchill Capital. Avtalen er forventet godkjent og fullført i løpet av andre kvartal i år, fremgår det av en pressemelding fra selskapet.

Avtalen sikrer Lucid 4,4 milliarder dollar, ca. 37 milliarder kroner, i friske penger for å sikre videre vekst for bilprodusenten. Egenkapitalen til det kombinerte selskapet vil være 24 milliarder dollar etter at avtalen er gjennomført.

Peter Rawlinson vil fortsette å lede selskapet etter fusjonen og fungere både som adm. direktør og teknisk direktør. Selskapet har i dag nærmere 2.000 ansatte, men vil ansatte 3.000 nye medarbeidere innenlands i USA innen utgangen av 2022.

«Lucid henter penger for å gå videre inn i neste vekstfase og vi jobber mot lanseringen av vår nye helt elektriske sedan, Lucid Air, som skal ut på markedet i år. Air skal etterfølges av SUVen «Gravity» i 2023», uttaler Rawlinson i pressemeldingen.

«En del av den finansieringen skal benyttes til å utvide produksjonsanlegget i Arizona, som allerede er i drift for den tidlige produksjonen av Lucid Air. Den planlagte utvidelsen skal skje i tre faser i de kommende årene og anlegget er designet for å produsere omtrent 365.000 enheter pr. år», legger han til.