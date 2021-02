Tilbakekaller 82.000 elbiler etter brannulykker

Den sør-koreanske bilprodusenten Hyundai tilbakekaller 82.000 elbiler globalt for å bytte ut batteripakkene etter 15 rapporterte brann-tilfeller, melder flere store nyhetskanaler som CNN og Bloomberg.

Til tross for at tilbaketrekningen ikke gjelder altfor mange biler er prislappen skyhøy og oppgitt til 900 millioner dollar, ca. 7,7 milliarder norske kroner.

For hver enkelt bil utgjør det 11.000 dollar, eller 94.000 norske kroner. Å bytte batteripakken på en elbil er en krevende jobb, både med tanke på tid og penger, og den nærmeste sammenligningen man kommer en tradisjonell bil er å bytte ut hele forbrenningsmotoren.

I de rapporterte brann-tilfellene skal ingen ha blitt skadet og i flere av tilfellene skal brannen ha startet etter at bilen var parkert og avslått. 27.000 biler skal trekkes tilbake i hjemmemarkedet Sør-Korea og omfatter modellene Kona, Ioniq og Elec City. Globalt skal dermed 55.000 biler tas av veiene, men landene som rammes er ikke spesifisert enda.

Den nedslående nyheten kommer på et særdeles ugunstig tidspunkt for Hyundai. På tirsdag brøt hjemmesiden sammen når selskapet lanserte helt nye Ioniq 5. 14.000 nordmenn har allerede forhåndsregistrert seg for å kjøpe elbilen.