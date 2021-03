Tesla-konkurrent er forsinket, men den kommer fortsatt i år

Lucid Air er den første bilmodellen fra det amerikanske bilselskapet Lucid Motors. Luksussedanen skulle egentlig rulle ut til de første kundene i løpet av våren, men utrullingen er nå utsatt til andre halvdel av 2021 på grunn av av trøbbel med distribusjonskanalene, fremgår det av et notat fra selskapet.

«Vi vet nå at vi ikke kan starte levering av Lucid Air denne våren med den kvaliteten vi insisterer på å tilby», skriver adm. direktør Peter Rawlinson i notatet.

Trøbbelet med distribusjonskanalene medfører også vanskeligheter for testing og forberedelser for salg. Selskapet bygger nå «lanserings-kandidater» ved fabrikken i Casa Grande, Arizona, som vil si biler som nesten er klare for markedet.

I slutten av november slapp Lucid de amerikanske prisene på Lucid Air og innstegsmodellen, med en rekkevidde på 650 kilometer og 480 hestekrefter, er på 69.900 dollar, rundt 605.000 med dagens kurs.

Til sammenligning koster en ny Tesla Standard Range Plus 33.190 dollar i USA, mens en Model S Long Range koster 79.990 dollar.