Tyske Volkswagen er i full gang med en vanvittig elbil-omstilling og det ruller mange ID.3 rundt på norske veier. Produksjonen av den større ID.4 går også for fullt og bilprodusenten har satt inn et tredje skift på fabrikken i Zwickau for å holde trykket oppe, melder Insideevs.

I dag produseres det rundt 800 ID.3 og ID.4 ved anlegget i Øst-Tyskland og med et tredje skift sikter Volkswagen mot en daglig produksjon på 1.400 elektriske biler.

1.400 biler om dagen tilsvarer 9.800 biler i uken, rundt 40.000 biler i måneden og 510.000 biler pr. år. Det vil mest sannsynlig være enkelte helger der alle tre skiftene ikke vil benyttes, men en produksjon på rundt en halv million elbiler er langt over det overordnede målet på 330.000 biler.

Møller Mobility Group, som distribuerer Volkswagen i Norge, fikk et rekordresultat i 2020 og har levert ut 7.754 ID.3 fra september til nyttår. ID.3 er dermed blitt en svært populær bil på kort tid, men en svært høy andel av dem har rapportert om en bråte tekniske problemer.

– Jeg oppfatter i sum at veldig mange er fornøyd med bilen, men skal ikke stikke under en stol at det har vært problemer som det jobbes med. Det får vi gode tilbakemeldinger på, sa konsernsjef Petter Hellman til Finansavisen tidligere denne uken.