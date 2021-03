Volvo satser helt elektrisk og skal kun selge elbiler på nett

Volvo Cars skal kun selge elbiler innen 2030 og endrer samtidig den tradisjonelle salgsmodellen ved å gjøre bilsalget nettbasert, melder bilprodusenten i en pressemelding.

Det vil si at de nye helelektriske bilmodellene fra Volvo kun vil være tilgjengelige via Volvo Cars’ onlineløsning.

Gjennom den den nye kommersielle strategien vil Volvo Cars investere tungt i selskapets nettbaserte salgskanal og redusere kompleksiteten gjennom faste prismodeller. Hele den fornyede løsningen vil samles under betegnelsen Care by Volvo, som er navnet på Volvo Cars´ nåværende abonnementstjeneste.

Tjenesten vil dermed utvides og når man kjøper en elektrisk Volvo vil kjøpet også inkludere en pakke med ting som service, garanti, veihjelp, i tillegg til forsikring.

– Fremtiden til Volvo Cars skal bygges på tre pilarer; elektrisk, online og vekst. Forenkling og bekvemmelighet er sentrale elementer i alt vi gjør, uttaler Lex Kerssemakers, Head of Global Commercial Operations i Volvo Cars i pressemeldingen.

Sømløs integrering

Et mål med den nye strategien er å sentrere tilbudet rundt det helelektriske premiummarkedet, som er det raskest voksende i den globale bilindustrien. Volvo Cars sikter seg inn på en ledende posisjon og forhandlerne vil fortsatt være en viktig brikke, til tross for at salget skal være nettbasert.

– Online og offline må være sømløst integrert, uansett hvor kunden befinner seg, uttaler Lex Kerssemakers i meldingen.

Online-løsningen med Care by Volvo vil også gjelde i Norge og som et ledd i dette bygges de norske nettsidene til Volvo om.

– Planlagt lansering for dette er i løpet av første halvår 2021, uttaler Erik Trosby, kommunikasjonssjef for Volvo Car Norway, til Bilbransje24.