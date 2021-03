Vil gi Tesla verdens laveste produksjonskostnad

Indias transportminister, Nitin Gadkari, garanterer at Tesla vil få verdens laveste produksjonskostnad sammenlignet med de andre landene de produserer i, hvis produksjonen flyttes til India, ifølge Reuters.

Gadkari går så langt at han til og med garanterer en lavere produksjonskostnad enn i Kina.

«Myndighetene vil sørge for at produksjonskostnader for Tesla vil være den laveste sammenlignet med resten av verden, til og med lavere enn i Kina. Hvis de flytter produksjonen til India vil i garantere det», uttaler transportministeren til Reuters.

Gadkaris utspill kommer få uker etter at Elon Musk registrerte et nytt selskap i India, et mulig steg for å entre landet så tidlig som midten av 2021. Kilder tett på Tesla skal ha uttalt til Reuters at Tesla planlegger å starte import og salg av Model 3 i India.

El-utfordringer

Elbilmarkedet har begynt å akselerere flere steder i verden men ikke i India. I fjor var kun 5.000 nye biler elektriske av et totalt nybilmarked på 2,4 millioner biler.

Det står i sterk kontrast til Kina, der Tesla allerede har en stor produksjon, som virkelig har fått fart på elbilsalget. I fjor hadde 1,25 millioner biler helt elektrisk eller hybrid drivlinje av et totalt salg på 20 millioner biler.

Kina-salget stod for over en tredjedel av Teslas salg globalt.