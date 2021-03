Det franske bilkonsernet PSA og det italienske bilkonsernet FCA ble 16. januar sammenslått til verdens fjerde største bilprodusent, som har fått navnet Stellantis. Konsernet har hele 14 bilmerker i stallen og satser på å spare over 5 milliarder euro i året gjennom sammenslåingen.

Et av de første store grepene til Carlos Tavares, som har tatt over som adm. direktør for hele konsernet etter å ha vært sjef for PSA, er å lansere konsernets elektriske satsning.

– Sammenslåingen åpner nye muligheter og vi skal ikke sette oss selv i en dinosaur-posisjon, uttalte Tavares på en analytiker-konferanse denne uken.

I et elektrisk kappløp blant verdens største bilprodusenter ønsker ikke Stellantis å være noe dårligere enn konkurrentene, og har satt som mål å kun tilby biler med helt elektriske- eller hybride drivlinjer på det europeiske markedet innen 2025, ifølge konsernsjefen. Det er i tråd med flere av de andre europeiske bilprodusentene som Volvo, Volkswagen og Renault-Nissan.

Økt margin

På konferansen ble Stellantis økonomiske utsikter også gjennomgått, og Tavares uttalte at det satser på en justert driftsmargin på 5,5 - 7,5 prosent i år. I fjor oppnådde de to selskapene en samlet margin på 5,3 prosent før sammenslåingen.

Stellantis skal også gjennom en reorganisering der produksjonslinjene på fabrikkene skal justeres, uten at noen fabrikker skal stenges, og det skal opprettes nye leder-grupper.

Det skal også utarbeides en strategi for det kinesiske markedet i løpet av 2021, der konsernet har slitt mer enn konkurrentene. Tavares gjorde suksess i PSA og hevet marginene der gjennom kostnadskutt, et enklere modellutvalg og bedre synergier, noe investorene håper han kan bidra med i Stellantis.