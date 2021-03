Analytikere spår rally for bilgiganter

Renault-aksjen fortsetter oppgangen på Paris-børsen etter at JP Morgan i helgen gjentok sin kjøpsanbefaling og høynet kursmålet fra 67 til 69 euro.

Etter å ha steget nærmere fire prosent i går, følger Renault opp med nye 2,5 prosent til 41,06 euro så langt i tirsdagens handel. JP Morgan ser dermed en oppside på nesten 70 prosent fra dagens nivåer.

Meglerhuset vektlegger ifølge det franske finansnyhetsbyrået AOF Renaults prisingsmakt og kostnadsbesparelser, og mener at markedet undervurderer bilkonsernets evne til å generere kontantstrøm i år.

– Kan være interessante kjøp

Optimismen er intakt til tross for at Renault røk på rekordhøye åtte milliarder euro i tap i fjor. Selskapet har også varslet at heller ikke 2021 blir en plankekjøring.

«Mangelen på halvledere gjør bilproduksjonen dyrere og utgjør enda et hinder før Renault kan tjene penger igjen. Sett i sammenheng med sektorrotasjonen vi ser i markedet nå, kan store bilprodusenter som Volkswagen og Renault være interessante kjøp på dagens kurser hvis de håndterer sin egen rotasjon fra fossilbiler til elektriske biler ordentlig», skriver senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote i dagens oppdatering.

«Slik sett er Renault en god kandidat. Renault Zoe er en av de mest populære plug-in-bilene i Frankrike, selv om den ble passert av Peugeots e-208 tidlig i år», fortsetter hun.