– Vi skal endre oss fundamentalt de kommende årene

Volkswagen har tidligere gått ut og lovet at 35 prosent av deres europeiske bilsalg ville være helt elektrisk innen utgangen av tiåret, men det er ikke godt nok for adm. direktør for Volkswagen-merket, Ralf Brandstätter. Han vil få fortgang på den elektriske utviklingen og lover lansering av minst en elbil hvert eneste år, ifølge en fersk strategioppdatering og pressemelding fra selskapet.

Brandstätter mener at tiden er inne for å gire opp og gjøre Volkswagen til «det mest attraktive merket for bærekraftig mobilitet».

Ett av grepene bilkonsernet tar er å forplikte seg til å lansere minst en helt ny elektrisk modell hvert eneste år for å møte de elektriske salgsforventningene. I år er Volkswagen godt foran målet og skal lansere tre elektriske modeller i ID.4, ID.5 og storebroren ID.6, som kun lanseres i Kina.

Merke-direktøren beroliger samtidig de som liker lukten av diesel og bensin, og uttaler at kjøretøy med forbrenningsmotorer fortsatt vil spille en nøkkelrolle for selskapet. Volkswagen skal blant annet være i gang med neste generasjon Golf og Tiguan med tradisjonell drivlinje.

Ser mot Kina og USA

Det er ikke bare i Europa at Volkswagen skal satse elektrisk. Under den nye akselerasjons-strategien skal mer enn 50 prosent av nybilsalget i USA og Kina bestå av helt elektrisk biler innen 2030.

«Bilindustrien endres raskt og vi skal endre Volkswagen fundamentalt i de kommende årene. Vi vil forsvare lederposisjonen vår og satse på bærekraftig mobilitet», uttaler Brandstätter.

Volkswagen-sjefen lovet også at den minste elektriske bilen i porteføljen, som mest sannsynlig vil få navnet ID.1, vil bli lansert i 2025, to år senere enn planlagt. Det skal også satses tungt på software og Volkswagen skal investere 13 milliarder pund over de neste fem årene i digitale systemer og autonom teknologi.