Elbiler til 35.000 kroner stjeler markedsandeler fra Tesla

I Kina starter prisen på en Tesla Model 3 på 38.000 dollar, eller 320.000 kroner. Flere og flere kinesere, spesielt dem som bor utenfor de største byene, kjøper heller billige kinesiske varianter.

Hozon Auto produserer for eksempel en crossover-variant til 84.000 kroner som har blitt meget populær blant områdene med lavere inntekter i landet. Warren Buffets BYD har på sin side mini-elbilen e1 elbilen som koster rundt 75.000 kroner. General Motors-støttede SAIC Motor har en modell som koster like over 35.000 kroner.

– Disse ultrabillige elbilene når en ny kundegruppe i Kina. Naturlig nok ettersom prisen blir lavere, sier Bloomberg NEF-analytiker (BNEF) Siyi Mi.

Billig produksjon

Ifølge BNEF vil prisene på elbiler gå ned til nivået fossildrevne biler ligger på i løpet av de neste fire til seks årene. Etter det tror analytikerne salget vil eksplodere til 25 millioner i året i 2030 opp fra 2 millioner årlig i dag.

I første halvdel av 2020 var snittprisen på en elbil 465.000 kroner. I Kina var den 252.000 kroner, ifølge researchfirmaet Jato Dynamics.

Grunnen til at produsentene kan selge bilene så billig er at de sparer penger på dyre deler som batterier, ettersom Kina er verdens største produsent av bilbatterier. I tillegg går bilene ofte sakte og har ikke lang rekkevidde.

Det gjør imidlertid ingenting for mange unge som ønsker å kjøpe seg sin første bil.

Hongguangs Mini-elbil debuterte på markedet i juli og salgstallene viser at modellen solgte 15.000 modeller. I september gikk tallene forbi 20.000 – mer enn dobbelt så mye som Tesla Model 3 i samme måned.