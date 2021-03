Brannmannskaper rykket ut til en brann på Teslas Fremont-fabrikk torsdag ettermiddag, ifølge en uttalelse fra Fremont Fire Department.

Ingen personell eller brannmenn ble skadet, ifølge brannvesenet.

Brannen skal angivelig ha skjedd i et område av anlegget som er under bygging. Fremont er selskapets primære produksjonsfabrikk i USA, og det har en ny fabrikk under konstruksjon i Austin, Texas.

Ifølge brannvesenet skal brannen ha oppstått i en produksjons-maskin, gjennom smeltet aluminium og en hydraulisk væske, og den var under kontroll i løpet av få timer.

Fabrikken har en historie med kostbare branner og ifølge Teslas rapport for fjerde kvartal har selskapet mottatt «merknader om brudd» vedrørende luftproblemer fra Bay Area Air Quality Management District.

«Environmental Protection Agency (EPA) gjennomgår overholdelsen av vår Fremont-virksomhet om gjeldende krav i henhold til Clean Air Act, og vi samarbeider med EPA for å svare på informasjonsforespørsler», uttalte Tesla i et skriv til Securities and Exchange Commission (SEC).