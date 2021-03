BMWs adm. direktør Oliver Zipse vil senere denne uken legge frem planen for at Mini kun skal produsere helt elektriske biler fra 2030, ifølge en uoffisiell rapport fra Automotive News, som siterer en ikke navngitt kilde som «er kjent med saken».

Nettstedet hevder at selskapet vil introdusere sin siste modell med ren forbrenningsmotor i 2025, og sikter mot at halvparten at det globale salget skal være elektrisk innen 2027.

Fra 2030 skal selskapet utelukkende selge elektriske biler, hevder nettstedet.

Sent i 2020 avslørte Mini planen, men bekreftet ikke en eksakt dato, for å «gjøre det mulig for kunder over hele verden å ha utslippsfri kjøring med et modellutvalg som er helt elektrifisert».

Dersom Zipse legger frem en helelektrisk plan denne uken vil Mini være ett av flere merker som har hengt seg på den elektriske strømmen den siste tiden. Blant annet har Volvo , General Motors og Jaguar Land Rover kommet med elektriske løfter, mens Ford kun vil selge elbiler i Europa innen 2030.