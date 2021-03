Cramer anbefaler fossile kjemper før Tesla for elbilinvestorer

CNBCs Jim Cramer tror tradisjonelle bilprodusenter kan være en trygg havn fremfor Tesla og andre elbilaksjer, som han mener er blitt drevet opp av en slags elbil-mani.

– Hvis du vil satse på elektriske biler med mye mindre risiko, sier jeg at du kjøper noen Ford eller General Motors, sier «Mad Money»-programlederen.



Teslas dominerende rolle i USA for elektriske biler ser ut til å være på hell, samtidig som at elbilsalget er på vei opp siden stadig flere bilprodusenter kommer med elektriske modeller, viser tall fra Morgan Stanley. På årsbasis økte elbilsalget i USA med 34 prosent i februar, mens Teslas andel minket tosifret til 69 prosent i løpet av den samme perioden, skriver CNBC.

ANBEFALER FORD: CNBC-programleder Jim Cramer. Foto: Dreamstime

Passer inn

– Til tross for at Ford og General Motors har fossilt drivstoff i blodårene sine, har de gamle bilkjempene fått verdifull eksponering, og enda viktigere er at de passer inn det nåværende øyeblikket på en måte Tesla og andre oppkjøpsselskaper (SPAC) ikke gjør, sier Cramer.

Ford har nylig lansert en elektrisk versjon av Mustang, Mach-E, til å konkurrere mot Teslas Model Y crossover. Den gamle bilkjempen har også en elektrisk F-150 i pipelinen – en bil Cramer tror vil slå an blant små bedrifter som kjøper pickups når økonomien vokser.

GM har kunngjort at de vil sette 30 elektriske modeller på veien innen 2025. Samtidig investerer de tungt i bedre batteriteknologi, noe som kan bidra til å læse en flaskehals for elektriske bilkomponenter, tror Cramer.

– Dette er store, etablerte selskaper med forbedret balanse og reell inntjening, og inntjeningen skyter tilfeldigvis i været akkurat nå, sier programlederen.

Mer skeptisk marked

Ifølge CNBC har GM hittil i 2021 klatret 39 prosent, Ford er opp 50 prosent, mens Tesla er omkring der de startet året, etter å ha steget 743 prosent i 2020.

– Hvetebrødsdagene for de elektriske kjøretøyselskapene er over. Selv de gode er blitt hardt rammet. Markedet er mye mer skeptisk til spekulative vekstaksjer nå, sier Cramer.



Derfor anbefaler Cramer å holde fast ved det som fungerer (Ford og GM) hvis man ønsker eksponering mot elbilmarkedet, men ikke vil ta risikoen med å satse på vekstaksje.