– Tesla er i en boble og skal ned

Meningene om Teslas fremtid er sterke – og delte. Én som er heller negativ, er den svenske forvalteren Per Lekander, som i 2014 forlot Norges Bank Investment Management (oljefondet) til fordel for Lansdowne Partners.

– Tesla skal ned

Han mener Tesla er i en boble, og er short i aksjen.

– Mitt syn er at de etablerte bilprodusentene vil gjøre et comeback i år, sa han i et intervju på CNBC-programmet «Squawk Box Europe» i går, og trakk særlig frem sin optimisme på vegne av Volkswagen, som tidligere denne uken lanserte enorme elbil-investeringer.

– Det finnes noen gullklumper jeg tror blir vinnere på lang sikt. Men på kort sikt er min gjetning at Tesla skal ned – hvis jeg tolker makroen riktig ved at rentene skal opp og at markedet får øynene opp for at de etablerte produsentene ikke er så dårlig posisjonert som antatt, fortsatte han.

Kina-katalysator?

Mer optimistisk er Wedbush-analytiker Dan Ives. Han tror ifølge et notat fra mandag at Teslas fremstøt i Kina vil være en katalysator for aksjen etter et turbulent år så langt.

Teslas markedsverdi steg til over 800 milliarder dollar i de 12 månedene frem til og med januar i år, før den falt til under 600 milliarder dollar i februar.

På Wall Street tirsdag falt Tesla 4,4 prosent til 676,88 dollar, og på denne kursen er selskapet priset til 642 milliarder dollar.