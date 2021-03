Øystein Stray Spetalen har lovet Abid Raja og Venstres valgkamp 250.000 kroner dersom han tjente penger på at Tesla-aksjen falt.

– Jeg har gitt valgkampstøtte til Abid Raja siden 2009, men denne gangen tenkte jeg å gjøre det mer litt mer elegant, sier Øystein Stray Spetalen til VG.

Spetalen visste at Raja kjører Tesla, la en slu plan og sendte følgende SMS til kulturministeren:

«Dersom Tesla faller under 600 dollar, skal Venstre få 250.000. Musk betaler!»

– Raja meldte meg da at han han ville be til Allah for at aksjen ville falle, sier Spetalen til avisen.

Forrige fredag falt Tesla-aksjen under 600 dollar etter å ha vært så høyt som 895 dollar pr. aksje på toppen tilbake i januar. Ifølge Marketbeat er 4,58 prosent av aksjene i Tesla shortet.

Spetalen sier til VG at han ikke gambler mot Tesla fordi det er et dårlig produkt, men han mener det finnes bedre innen elbilmarkedet.

Hvor stor gevinst det er snakk om etter shortingen sier ikke Spetalen noe om.

Venstre har tidligere fått 3,5 millioner kroner i støtte fra næringslivstopper – blant annet en million kroner hver fra Christen Sveaas og Stein Erik Hagen-familieselskapet Canica.