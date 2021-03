Italienske Lamborghini hadde et rekordår i fjor og leverte det beste resultatet noen gang, til tross for at antall solgte biler var lavere enn i 2019. En hovedgrunn til det sterke resultatet er rike kinesiske kunder, ifølge CNBC.

Selv om Lamborghini måtte stenge ned fabrikkene i to måneder under pandemien ble 7.430 biler levert ut til kundene, ned kun 9 prosent fra rekordåret 2019.

Inntektene beløp seg til 1,6 milliarder euro, rundt 16,2 milliarder kroner, ned 11 prosent fra 2019, men siden kundene bestilte dyrere og mer spesialtilpassede biler kunne Lamborghini klokke inn et rekordresultat. Ifølge Lamborghinis adm. direktør, Stephan Winkelmann, ser fremtiden enda lysere ut, spesielt i 2021, og at ordreboken for de neste ni månedene allerede er full.

«Det er som i aksjemarkedet. Kjøperens vilje blir sterkere og de kan ikke vente med å nyte livet så fort det åpner opp igjen», uttaler Winkelmann til CNBC.

Han påpeker at pandemien har ført til en helt ny type kunder for Lamborghini, nemlig unge mennesker som har starter nye selskaper og tjent penger på de, samt at flere unge har tjent rått på handel med kryptovaluta.

Nytt stort marked og elektrifisering

Lamborghini-direktøren sier også til CNBC at Kina er ventet å ta over for Tyskland som det nest største markedet for første gang, men at det fortsatt er et godt stykke bak USA, der Lamborghini solgte 2.224 biler i fjor.

Elektrifiseringen begynner å puste de store superbilprodusentene i nakken og Lamborghini har foreløpig ikke lansert noen plan for en elektrisk modell. Det kan det bli en endring på i april, og Winkelmann hinter om en annonsering neste måned.

«Vi må se fremover mot det som kommer til å skje fem til ti år frem i tid og hvordan det vil påvirke måten vi ser denne typen biler på. Dette er et avgjørende tidspunkt for superbiler siden vi ikke må skremme bort kundene nå, men også tenke fremover», sier Winkelmann til CNBC.