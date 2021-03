Ny rekord for Porsche

Den tyske sportsbilprodusenten Porsche satte ny inntektsrekord i 2020 med en omsetning på 28,7 milliarder euro, rundt 291 milliarder kroner, opp over 100 millioner euro fra 2019, ifølge en pressemelding fra selskapet.

Porsche solgte 272.000 biler i fjor, tre prosent færre enn i 2019, og resultatet før skatt endte på 4,4 milliarder euro.

Lutz Meschke, nestleder i hovedstyret og medlem av hovedstyret for finans og IT i Porsche, trekker frem at de oppnådde rekordresultatet på grunn av en god omstilling under pandemien og at de var raskt ute med kostnadskutt. Styreleder i Porsche, Oliver Blume, peker på elektrifiseringen som et viktig punkt.

«Mer enn 20.000 Taycaner, som er den første helelektriske Porschen, ble levert til kundene og den ble blant annet kåret til «verdens mest innovative bil»», uttaler Blume i meldingen.

Blant bilene Porsche solgte i fjor var Cayenne mest populær med 92.860 solgte. Kina er fortsatt det største enkeltmarkedet til Porsche og stod for salget av 88.968 biler. I hjemmemarkedet Europa ble det solgt 80.892 biler.