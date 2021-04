Knallår for bilgigant – firedoblet elbilsalget

Bertel O. Steen leverte et sterkt 2020 drevet av en firedobling av elbilsalget. Disse sto totalt for 56,1 prosent av konsernets salg av nye personbiler i fjor.

Bilgiganten økte sin omsetning til 19,3 milliarder kroner, opp fra 15 milliarder i 2019. Driftsresultatet endte på 865 millioner – 696 millioner mer enn i 2019.

Resultat for konsernet endte på 797 millioner kroner før skatt, mot bare 7 millioner i 2019. Driftsmarginen ble 4,5 prosent, opp fra 1,1 prosent i 2019. Konsernet har også gjennomført salg av utvalgte eiendommer med en bokført salgsgevinst på totalt 156 millioner kroner.

– Et godt resultat tatt i betraktning de utfordringer coronapandemien har gitt, sier konsernsjef Harald Frigstad.

21.157 personbiler

Bertel O. Steen solgte 21.157 nye personbiler i fjor. Det er en oppgang på 6.571 biler sammenlignet med 2019.

– En vesentlig årsak til de gode tallene for Bertel O. Steen er at Mercedes-Benz, Peugeot og Kia har levert et stort antall attraktive elbiler til Norge, sier Frigstad.

Totalt solgte Bertel O. Steen 11.868 elektriske personbiler i 2020; en betydelig økning fra 2.851 året før.