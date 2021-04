Ekspanderer etter «surrealistisk» år

– Ringerike representerer en spennende vekstregion, og vår ambisjon er å videreutvikle virksomheten slik at vi kan opprettholde den gode inntjeningen, sier eier og styreleder i Albjerk Bil, Wenche Albjerk.

Det sier hun etter det hun karakteriserer som et «surrealistisk» år med en konsernomsetning på 1,6 milliarder kroner og tidenes beste resultat for de to forhandlerne i Drammen og Lier på hele 80,3 millioner kroner etter 42,5 året før.

Etter oppkjøpet av Hamax Auto fra Heiberg Invest for en ikke oppgitt sum, ventes omsetningen i år å øke til 2,1 milliarder kroner og å videreføre overskuddet fra Hønefoss, som i fjor var på 16,5 millioner kroner.

Stordriftsfordeler

– Det er med blandede følelser vi nå velger å selge, men alt har sin tid, og nå velger vi å gi oss etter 35 år på eiersiden. At selskapet blir en del av en større organisasjon vil også tilføre Hamax nyttig kompetanse og samdriftsfordeler, hevder daglig leder i Heiberg Invest, Erik Trygve Heiberg.

SELGER: Erik Heiberg i Heiberg Invest selger Hamax Bil til Albjerk Bil etter 35 år på eiersiden. Foto: Hamax Bil

Hamax Auto har i dag 46 ansatte, og som en del av handelen inngår også 40,9 prosent av aksjene i Bilskadesenteret Ringerike, mens Heiberg Invest beholder eiendommene i Dronning Åstas gate med Hamax Auto som leietager. Den nye forhandlergrupperingen vil ha til sammen 250 ansatte.

– Fra å være en enkeltstående forhandler i Drammen etablert i 1973, har Albjerk Bil vokst til å bli en betydelig regional forhandlergruppering, sier Wenche Albjerk, som nå har 32 år bak seg i bransjen.