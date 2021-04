Ferrari på plass i Norge

Prisen på rundt 4,2 millioner kroner skyldes den minimale CO2-avgiften, og salgsdirektør Thomas Kleven kan friste med mer.

FRISTEREN: Salgsdirektør Thomas Kleven har flere demobiler fra Ferrari i garasjen han håper å friste norske sportsbilkunder med. Foto: Formula Automobile

– Vi får låne en demobil fra fabrikken rett over påske, slik at potensielle kunder kan se på og prøvekjøre bilen her i Norge for lettere å la seg friste, opplyser han.

Hos Autoxo Sport på Billingstad i Asker har de dessuten en demobil av den nye Ferrari Roma på norske skilter tilgjengelig. Dette er en bil med en V8 turbomotor, 620 hestekrefter, en akselerasjon fra 0–100 på 3,4 sekunder og en toppfart på 320 kilometer i timen.

NORSK BIL: Autoxo Sport på Billingstad i Asker har en Ferrari Roma på norske skilter klar for prøvekjøring. Foto: Håkon Sæbø

– Med priser fra rundt 3 millioner kroner er dette en mer overkommelig bil for dem som ønsker noe annet enn en ekstrem supersportsbil, men det er fortsatt en Ferrari, forsikrer Kleven.

(Les testen av Ferrari Roma i dagens utgave av Finansavisen Motor.)

Uautorisert

Uten en autorisert forhandler er det solgt over 100 nye og nyere Ferrari i Norge de siste seks årene, ifølge Opplysningsrådet for Veitrafikken, hovedsakelig gjennom Autoxo Sport. Det var Autoxo som i 2016 overtok virksomheten fra Gisle Valens Autostrada Gruppen.

I den samme perioden har Autoxo Sport importert og solgt nesten like mange Maserati, hovedsakelig SUV-en Levante, som treffer det norske markedet bedre enn avgiftsugunsige sportssedaner. Dessuten kommer snart den nye supersportsbilen MC20 som helelektrisk versjon.

Store underskudd

Bilinvestor: Michael Treschow Stang, her fra bilforretningen Autoxo som han delvis eier. Foto: Håkon Sæbø Foto: Håkon Sæbø

Salgbare modeller og en restrukturert organisasjon vil være på sin plass, etter store underskudd de siste årene. Tallene for 2020 er ikke klare, men coronaforsinkelser og restruktureringen av selskapet har kostet. Blant annet er avdelingen på Ramstadsletta avviklet og hele virksomheten med 30 ansatte samlet i utvidete lokaler på til sammen 4.500 kvadratmeter på Billingstad.

Lånene på 19 millioner kroner fra Treschow for å styrke likviditeten i selskapet ble omgjort til egenkapital, før Formula Automobile kjøpte 67 prosent av selskapet for en ikke oppgitt sum.