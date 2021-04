Volkswagen krever erstatning fra tidligere toppsjefer

Skandalen rammet selskapet hardt og førte til en kraftig nedgang i bilsalget i tillegg til at det måtte utbetale store summer i bøter og erstatninger.

Selskapet hadde bevisst utstyrt nye dieselbiler med programvare som sørget for at bilene framsto som mer miljøvennlige når de ble testet for utslippsgasser.

Fredag opplyste det tyske bilkonsernet at det vil kreve erstatning fra de to tidligere toppsjefene fordi de mener de ikke har vist den aktsomhet som aksjeloven krever.

Selskapet har imidlertid ikke sagt noe om hvor mye erstatning det vil kreve.

