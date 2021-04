Amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter (NHTSA) varsler at informasjon vil bli hentet inn etter at en Tesla krasjet inn i en trailer i New Jersey mandag morgen lokal tid.

Sjåføren, en 44-åring, kjørte på cruise control «da han i et øyeblikk mistet fokus på veien» og kjørte under traileren, går det ifølge CNBC frem av en melding fra South Brunswick-politiet.

Taket ble skrelt av

Bilen ble ødelagt i ulykken, etter at taket ble skrelt av passasjersiden, men sjåføren pådro seg bare mindre skader.

«Vi har kontaktet Tesla og lokale politimyndigheter og vil handle i samsvar med dette når vi har mer informasjon», sier en representant for NHTSA i en melding til Reuters.

Tesla har ikke imøtekommet nyhetsbyråets forespørsel om kommentarer til saken.

Tidligere i mars opplyste NHTSA om at etterforskning er åpnet i 27 Tesla-ulykker, hvorav 23 er aktive og minst tre har funnet sted de seneste ukene.

– Tesla er under press

Senioranalytiker Ipek Ozkardeskaya i Swissquote mener Tesla nå er under press, til tross for å ha landet en kontrakt på ti semi-trailere og to megaladere denne uken.

«Investorene vil trå forsiktig når det gjelder etterforskningen av ulykken, og vi vet at Tesla nylig har havnet under lupen for sikkerhetsproblemer også i Kina. Lignende nyheter i USA kan få investorer til å trykke på exit-knappen», skriver hun i en oppdatering tirsdag.

«En annen risikofaktor denne uken er at selskapet kan melde om fall i leveransene sist kvartal grunnet halvledermangel, så risikoen i Tesla-aksjen er tiltet mot nedsiden», heter det videre.

Tesla falt 1,2 prosent til 611,29 dollar på Nasdaq mandag. På denne kursen er selskapet priset til 579 milliarder dollar.