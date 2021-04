– Vi har ikke sovet i timen

Tyske BMW har virkelig fått sving på den elektriske satsningen og lanserte nylig den nye helelektriske SUVen iX med over 600 kilometers rekkevidde og plass til hele familien. Kort tid etter ble lanseringsteppet dratt av el-sedanen i4, som blir en ordentlig Tesla Model 3-konkurrent.

I tillegg ble lillebroren iX3 lansert på tampen av fjoråret, og med veletablerte i3 har BMW dermed fire helelektriske modeller i stallen på relativt kort tid.

Mange bilinteresserte vil uansett hevde at BMW er sent ute og at de argeste konkurrentene allerede er godt befestet i elbilmarkedet. Blant annet har Mercedes´ EQC solgt godt og Audis e-tron ble Norges mest solgte bil i 2020. I et fersk intervju med Reuters mener likevel BMW-sjefen Oliver Zipse at de ikke kommer for sent til festen.

«Mange mener at vi har sovet i timen, men det har vi ikke. Vi ventet til øyeblikket da markedet begynte å ta seg opp volummessig», uttaler Zipse til Reuters.

Et grep som understreker satsningen er en ny kontrakt med USA-baserte Livent til 285 millioner euro, ca. 2,86 milliarder kroner, fra 2022. Kontrakten omfatter levering av litium, som er en viktig ingrediens for battericeller, til BMW.

– Alle ser like ut

Siden BMW ikke satser for fullt på elbiler medfører det at den bayerske produsenten bygger samtlige drivlinjer på samme plattform. Det skal det fortsette å gjøre til 2025, da det vil lansere en egen plattform for de helelektriske utgavene. Mange eksperter er kritiske til å benytte samme plattform, og hevder at det svekker effektiviteten for elektriske biler.

«De bilene som bygges på egne helelektriske plattformer nå ser helt like ut. BMW lager biler til en annen kundegruppe, og jeg tror ikke de ønsker biler som ser helt like ut», mener Zipse.

Volkswagen er blant en av bilprodusentene som har en dedikert elektrisk plattform der modellene ID.3 og ID.4 bygges. I april skal også Daimler lansere sin første Mercedes-Benz-modell som er bygget på en helelektrisk plattform.