Salget mer enn doblet seg forrige måned

Februar 2021 ble den beste februar måned noensinne for salget av biler med helelektrisk drivlinje og plug-in hybrider. Salget mer enn doblet seg år-over-år og salget av plug-in hybrider er fortsatt langt høyere enn helelektriske biler, ifølge Insideevs.

I februar ble det registrert nærmere 270.000 nye plug-in hybrider, som tilsvarer en salgsvekst på 136 prosent fra samme periode i fjor. Det ble også solgt 173.000 nye helelektriske elbiler, en økning på 139 prosent fra samme periode året før.

Salgsveksten for elbiler medfører dermed at helelektriske biler står for 64 prosent av det totale nybilsalget for de to drivlinjene.

Etter årets to første måneder er det solgt mer enn 592.000 plug-in hybrider, som utgjør 4,6 prosent av det totale nybilmarkedet. Rene elbiler har en markedsandel på 3 prosent.

Tesla topper pallen

Den mest solgte bilen i februar med de to drivlinjene var Teslas Model 3, med 28.000 biler, etterfulgt av kinesiske Wuling's Hong Guang MINI EV, med rundt 20.000 biler. Tesla Model Y tar tredjeplassen med 14.000 biler.

Ford solgte også 4.023 utgaver av nykommeren Mach-E, mens Volvo har de to plug-in hybridene XC40 og XC60 inne på topp 11 med rundt 4.000 biler hver.

Så langt i år topper Wuling's Hong Guang MINI EV salgslisten med 56.929 biler, mens Tesla Model 3 og Model Y kaprer de to neste plassene med henholdsvis 49.611 og 23.568 biler.