Tesla får grønt lys for å gå videre med søksmål mot elektrisk konkurrent

I juli i fjor ble det klart at Tesla saksøkte den elektriske rivalen Rivian med bakgrunn i at selskapet hadde innhentet handelshemmeligheter og konfidensiell informasjon fra nylig rekrutterte ansatte.

Søksmålet ble sendt inn til Superior Curt of California og Tesla mente at de ansatte som hadde gått fra Musk til Rivians adm. direktør Scaringe delte forretningshemmeligheter.

Nå er det ifølge Automotive News utvikling i saken og i en foreløpig avgjørelse denne uken avviste høyesterettsdommeren William Monahan Rivians anmodning om å forkaste søksmålet.

Dommeren nektet også å avvise Teslas påstander mot syv av sine tidligere ansatte som det mener har røpt forretningshemmeligheter da de tok jobben i Rivian. I det opprinnelige søksmålet fra juli hevdet Tesla at Rivian har ansatt rundt 178 ansatte fra Musks selskap.

Rivian nekter for å ha gjort noe galt og mener at søksmålet er et forsøk på å drepe konkurransen i elbilindustrien.