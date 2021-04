Salgsrekord og knalltall fra to Tesla-konkurrenter

De to kinesiske bilprodusentene Nio og Xpeng leverte gode salgstall i mars. Xpeng har levert langt flere biler enn ventet i årets tre første måneder, mens Nio satte ny kvartalsrekord.

Xpeng solgte 5.102 biler i mars og slo salgsmålet på 4.262 biler. I årets første kvartal leverte selskapet 13.340 biler, godt over det guidede volumet på 12.500 biler.

Nio leverte 7.357 biler i mars og 20.060 biler i første kvartal, som er ny kvartalsrekord. Volumet er innenfor den opprinnelige guidede rammen på 20.000-20.500 biler, men godt over det reviderte målet på 19.500 biler etter problemer med tilgangen på halvledere.

«At leveringene overstiger målet er en veldig positiv indikator på veksten i det kinesiske elbilmarkedet og markedsveksten for resten av året», skriver Wedbush-analytikerne Dan Ives og Strecker Backe, ifølge CNBC.

Analytikerne anslår også at mars var en god måned for Tesla i Kina og forventer at aksjen vil stige nye 30 til 40 prosent i år.

Blekner mot BYD

Til tross for sterke salgstall fra Nio og Xpeng blekner de mot den elektriske konkurrenten BYD. Bare for modellen Han, som både kommer med helelektrisk og hybrid drivlinje, solgte selskapet 10.000 enheter i mars.

Selskapets salg av både hybride og helelektriske biler endte på rundt 23.000 biler i mars, ifølge en uttalelse fra BYD-ledelsen til Citi-analytikere, melder CNBC.

BYD mener at volumet skal økes gradvis gjennom året og at det skal kunne produsere 30.000 biler med el- og hybridbiler pr. måned innen desember.